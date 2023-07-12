Минское «Динамо» подписало пробный контракт с 26-летним нападающим

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Дмитрием Буйницким, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний нападающий прошлый сезон начинал в минском «Динамо», успев сыграть в трёх матчах. Всего в КХЛ за минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» Буйницкий провёл 163 игры, в которых набрал 28 (18+10) очков.

Форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Динамо» в феврале 2015 года, став самым молодым хоккеистом, который выходил на лёд в составе «зубров». На тот момент Дмитрию было 17 лет и 345 дней.

Напомним, сегодня, 12 июля, стало известно, что в обмен на денежную компенсацию в минское «Динамо» отправляются спортивные права на нападающего московского «Динамо» Владислава Кодолу.