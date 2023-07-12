Московское «Динамо» отправило защитника Никитина на правах аренды в «Адмирал»

Московское «Динамо» отправило защитника Егора Никитина в аренду в «Адмирал», сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Егор Никитин родился 10 марта 2004 года. Является воспитанником нижнекамской школы. С 2017 года выступал в системе петербургского «Динамо». В составе молодёжной команды из Санкт-Петербурга провёл 107 матчей и набрал 42 (11+31) очка.
В конце июня защитник подписал пробное соглашение с «Динамо». После окончания лагеря развития было принято решение о подписании полноценного двустороннего соглашения с игроком сроком на два сезона. Для получения игровой практики на высоком уровне игрок обороны на правах аренды отправляется в «Адмирал» из Владивостока», — сказано в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что в обмен на денежную компенсацию в минское «Динамо» отправляются спортивные права на нападающего московского «Динамо» Владислава Кодолу.
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