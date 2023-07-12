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«Ак Барс» получил права на защитника Валиева в результате обмена с «Адмиралом»

«Ак Барс» получил права на защитника Валиева в результате обмена с «Адмиралом»
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«Адмирал» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого казанцы получают права на защитника Рината Валиева, а приморцы – денежную компенсацию, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Валиев пополнил состав «Адмирала» летом прошлого года. За «моряков» провёл 18 матчей, отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «-5».

В сезоне-2021/2022 28-летний защитник сыграл один матч за «Ак Барс» и два — за минское «Динамо». В трёх играх игрок обороны очков не набрал.

Валиев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2014 году клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде под общим 68-м номером. В 2015 году Ринат стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.

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