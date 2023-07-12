Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN: выбор Мичкова на драфте — лучшее, что сделала «Филадельфия» в этом межсезонье

ESPN: выбор Мичкова на драфте — лучшее, что сделала «Филадельфия» в этом межсезонье
Комментарии

Журналисты сайта ESPN рассказали, что выбор Матвея Мичкова на драфте НХЛ — это лучшее, что сделала «Филадельфия Флайерз» в это межсезонье.

«Лучшее, что сделала «Филадельфия» в это межсезонье — помимо назначения нового генерального менеджера Даниэля Бриера — это выбор Матвея Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ. Противоречиво? Конечно. Но, как сказал Бриер на драфте, у «Филадельфии» есть время набраться терпения, пока он развивается в Континентальной хоккейной лиге», — сказано в статье.

Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. У Матвея ещё три года по контракту с армейцами в КХЛ.

Материалы по теме
Канцеров: Мичков — зверь, одарённый парень, я ему немного завидовал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023