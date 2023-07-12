ESPN: выбор Мичкова на драфте — лучшее, что сделала «Филадельфия» в этом межсезонье
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Журналисты сайта ESPN рассказали, что выбор Матвея Мичкова на драфте НХЛ — это лучшее, что сделала «Филадельфия Флайерз» в это межсезонье.
«Лучшее, что сделала «Филадельфия» в это межсезонье — помимо назначения нового генерального менеджера Даниэля Бриера — это выбор Матвея Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ. Противоречиво? Конечно. Но, как сказал Бриер на драфте, у «Филадельфии» есть время набраться терпения, пока он развивается в Континентальной хоккейной лиге», — сказано в статье.
Мичков по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. У Матвея ещё три года по контракту с армейцами в КХЛ.
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