Коньков: не вижу спортивного принципа в правиле о бортах

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило в КХЛ, согласно которому команда, которая травмировала игрока соперника, не вовремя открыв свою скамейку, получит малый штраф.

«Теперь судьи могут назначать малые штрафы, если калитка открыта и соперник получает преимущество. Не стоит делать это умышленно, но такие ситуации случаются. Может быть, следует применять дисциплинарные наказания вместо этого, чтобы поддерживать порядок? Если честно, я не вижу здесь спортивного принципа. Подобные ситуации, как правило, происходят по вине людей, открывающих и закрывающих скамейку, а не игроков. Возможно, теперь хоккеисты просто будут перепрыгивать через борт», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».