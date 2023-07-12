Коньков: не вижу спортивного принципа в правиле о бортах
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило в КХЛ, согласно которому команда, которая травмировала игрока соперника, не вовремя открыв свою скамейку, получит малый штраф.
«Теперь судьи могут назначать малые штрафы, если калитка открыта и соперник получает преимущество. Не стоит делать это умышленно, но такие ситуации случаются. Может быть, следует применять дисциплинарные наказания вместо этого, чтобы поддерживать порядок? Если честно, я не вижу здесь спортивного принципа. Подобные ситуации, как правило, происходят по вине людей, открывающих и закрывающих скамейку, а не игроков. Возможно, теперь хоккеисты просто будут перепрыгивать через борт», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».
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