«Он выбрал великую страну». Каменский — о решении Лайпсика получить гражданство России

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал желание игрока СКА Брендана Лайпсика получить гражданство России.
«Связано ли это с уменьшением количества легионеров в КХЛ? Думаю, нет. Это его желание, его жизнь, он выбрал Россию, великую страну, почему бы нет? Он играл долгое время здесь, жил с семьёй, ему понравилось. Это выбор каждого, где ему жить.
Не считаю ли я, что желание Лайпсика связано с его намерением сэкономить на налогах? Это надо у него спросить, я же не знаю законов его страны. Наверное, он взвесил все за и против и принял решение, поговорив с близкими», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».
Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.
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