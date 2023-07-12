Экс-защитник клубов КХЛ: Лайпсик в сборной — нонсенс, это будет ударом по нашему хоккею

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил желание форварда СКА Брендана Лайпсика получить гражданство России.

«В ФХР сократили количество легионеров, но забыли, что есть такие лазейки, когда можно натурализовать игрока. По этому пути могут пойти и другие клубы. Был ли вообще смысл сокращать количество легионеров? Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны. Хотя и такое бывает, например, Джефф Монсон. Скорее всего, это такой ход, чтобы усилить команду.

Лайпсик сможет играть за сборную России? У нас страна со своей хоккейной историей и богата на таланты. Одно дело, если бы Лайпсик с детства жил в России. Но зачем приглашать его в сборную, если есть игроки гораздо сильнее? Это не то что не украсит, даже будет ударом по нашему хоккею. Это нонсенс. Хотя с кем сейчас играть? С белорусами? Не вижу смысла привлекать Лайпсика в сборную. Впрочем, всё решать штабу национальной команды. Болельщики, думаю, тоже считают, что сборной не нужен канадец», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ранее желание Лайпсика получить гражданство России прокомментировал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.