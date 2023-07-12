The Athletic: «Питтсбург» был очень близок к подписанию Карлссона 1 июля
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Журналист The Athletic Джош Йохе в статье рассказал о большом интересе «Питтсбург Пингвинз» к защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону.
«Пингвинз» были очень близки к тому, чтобы подписать Карлссона 1 июля. В то утро сделка была близка к завершению, что потрясло бы хоккейный мир в и без того неспокойный день.
Я знаю, что Кайлу Дубасу он очень нравится. Значит ли это, что сделка состоится? Очевидно, есть реальный шанс, что это произойдёт», — сказано в статье.
Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
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