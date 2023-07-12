«Барыс» продлил контракт с нападающим Муратовым

«Барыс» продлил контракт с нападающим Батырланом Муратовым, сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона до 30 апреля 2025 года.

«В минувшем сезоне нападающий вернулся в «Барыс» и провёл в КХЛ 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо основной команды, Муратов помог «Номаду» стать обладателем золотых медалей. В регулярном чемпионате Казахстана он записал в свой актив 11 (2+9) очков за 12 матчей. Позже с 21 (6+15) баллом Батырлан стал лучшим бомбардиром плей-офф Pro Hokei Ligasy», — сказано в сообщении клуба.

Ранее форвард сборной Казахстана и «Барыса» Ансар Шайхмедденов рассказал о вариантах продолжения игровой карьеры.