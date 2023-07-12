Голкипер «Флориды» Спенсер Найт присоединился к клубу в лагере развития
Поделиться
Голкипер Спенсер Найт присоединился к «Флориде Пантерз» в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
22-летний вратарь занимался с перспективными игроками «пантер» в течение третьего дня лагеря развития. Найт присоединился к программе помощи игрокам НХЛ 24 февраля 2023 года. В соответствии с условиями совместной программы, Найту платили во время лечения и позволили присоединиться к клубу после решения администраторов программы.
«Здорово снова оказаться в гуще событий. Любая возможность сыграть в хоккей — это отлично. Я думаю, что могу стать одним из лучших вратарей в этой лиге», — заявил Найт.
В последний раз Найт играл 18 февраля в матче регулярки НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:7), где пропустил пять шайб.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
22:25
-
22:08
-
21:47
-
21:22
-
21:01
-
20:50
-
20:21
-
20:05
-
19:42
-
19:35
-
19:12
-
18:59
-
18:42
-
18:29
-
18:11
-
18:04
-
17:43
-
17:26
-
17:21
-
17:13
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
15:00
-
14:30
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:05
-
11:40
Партнерский контент