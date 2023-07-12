Голкипер «Флориды» Спенсер Найт присоединился к клубу в лагере развития

Голкипер Спенсер Найт присоединился к «Флориде Пантерз» в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

22-летний вратарь занимался с перспективными игроками «пантер» в течение третьего дня лагеря развития. Найт присоединился к программе помощи игрокам НХЛ 24 февраля 2023 года. В соответствии с условиями совместной программы, Найту платили во время лечения и позволили присоединиться к клубу после решения администраторов программы.

«Здорово снова оказаться в гуще событий. Любая возможность сыграть в хоккей — это отлично. Я думаю, что могу стать одним из лучших вратарей в этой лиге», — заявил Найт.

В последний раз Найт играл 18 февраля в матче регулярки НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:7), где пропустил пять шайб.