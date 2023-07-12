«Анахайм» подписал трёхлетнее соглашение со вторым номером драфта НХЛ — 2023 Карлссоном

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«Анахайм Дакс» подписал трёхлетний контракт новичка с центрфорвардом Лео Карлссоном, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний Карлссон на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 был выбран «утками» под вторым номером.

В прошедшем сезоне Карлссон в составе «Эребру» в шведской хоккейной лиге провёл 44 матча и набрал 25 (10+15) очков. 18-летний швед имеет рост 190 см и вес 88 кг. На чемпионате мира 2023 года Карлссон сыграл восемь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+5».

Форвард становился победителем юниорского чемпионата мира в 2022 году.

Напомним, «Анахайм» завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 82 игр.