В «Филадельфии» ответили на слухи о возможном приезде Мичкова в НХЛ при контракте со СКА

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о контракте российского нападающего Матвея Мичкова в КХЛ со СКА. «Лётчики» выбрали форварда на драфте НХЛ – 2023 под общим седьмым номером.
«Этот выбор пришёл сам в наши руки. Мы почувствовали, что должны выступить и забрать его. Мичков в КХЛ? Я не хочу обнадёживать себя. Я не хочу обманывать фанатов. У него есть контракт на следующие три года», — приводит слова Бриера журналистка Хэйли Тейлор в «Твиттере».
Бриер также подчеркнул, что он до сих пор не может поверить, что Матвей Мичков всё ещё был доступен под общим седьмым выбором.
Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.
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