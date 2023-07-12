Щитов: «Салават» должен быть в четвёрке по итогам регулярки

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов рассказал про селекционную работу уфимского клуба в текущее межсезонье.

«Леонид Вайсфельд заявил, что «Салават Юлаев» собрал «идеальную команду за эти деньги»? Вайсфельд здраво рассуждает. Надо исходить из того, какой бюджет, кто был на рынке и как игроки вписываются в тренерскую концепцию. Для этого неплохо будет перед сборами услышать пресс-конференцию руководства и тренеров «Салавата Юлаева». Там они расскажут болельщикам, какие позиции удалось укрепить.

И в прошлом сезоне КХЛ было много команд, которые доказали, что можно показывать результат, не имея очень больших финансовых возможностей. По бюджету «Салават Юлаев» не может конкурировать с соседями из Казани, ЦСКА и СКА. Однако удалось подписать хороших хоккеистов, и всё будут решать тренерская мысль, коллектив и игра вратарей. В команде хорошие защитники и добротные нападающие, не вижу слабых мест в составе. Одни лидеры ушли, но появились новые. Нет причин, чтобы посыпать голову пеплом.

Думаю, «Салават Юлаев» должен быть в четвёрке по итогам регулярки, чтобы дома начинать плей-офф. Это команде по силам. Если сезон пройдёт гладко – без травм и психологических спадов. Но борьба будет очень серьёзная. На Востоке только «Ак Барс» на бумаге выглядит сильнее, а остальные команды практически равные. Думаю, до последних матчей чемпионат будет держать в напряжении», — цитирует Щитова «РБ Спорт».