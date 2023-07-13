Новиков: Лайпсик уже обрусевший, его решение можно только приветствовать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил желание форварда СКА Брендана Лайпсика получить гражданство России.

«Натурализация — это нормальный процесс. Он используется во всём мире. Спортсмены определяются со страной, с которой они хотят связать свою дальнейшую судьбу. Это радует, потому что не так часто случаются такие ситуации, когда серьёзные, взрослые игроки принимают подобные решения и хотят связать свою судьбу с нашей страной. И вот, поэтому это считается, они, в общем, должны, скажем так, иметь такое желание. Не могу сказать, насколько сильный этот игрок. Но если его берут, скажем так, в топовую команду России, которая является Питер, то это показатель. Наверное, всё-таки мечты сбываются не только в «Газпроме», но и в спорте. И вот, поэтому, будем думать, что он поможет этой мечте осуществиться.

Не кажется ли мне, что у нас и так достаточно своих ребят? Да, ситуация очень проста. Мы на Канаду смотрим с уважением. Канада, Америка, это всё-таки ведущие хоккейные страны. В каждой команде есть конкретные ситуации. Во-первых, в каждой команде есть задача. У кого-то она выше, максимальная, у кого-то меньше. Перед СКА стоит задача выиграть Кубок Гагарина. Поэтому он имеет полное право в рамках всех наших спортивных и гражданских кодексов принимать решения и дальше смотреть на результат. Важно понять, насколько это правильно или неправильно, полезно или неполезно. Это станет ясно, когда начнётся чемпионат в сентябре. Я хочу отметить, что я не знаком с этим игроком, поэтому не могу сказать, насколько он сильный. Однако, Питер является одной из ведущих команд. Я думаю, что Лайпсик получит возможность раскрыть свой потенциал и сыграть так, как ожидают от него. Иногда бывают случаи, когда средний игрок становится лучшим, благодаря условиям. Очень хорошо, что канадец присоединяется к команде.

Приглашение иностранца — это не только политический поступок, но и спортивная составляющая. Руководители клуба берут на себя ответственность. Лайпсик уже три года играет в России. Он уже обрусевший, пусть пока что и не юридически. Но всё равно отмечу, что это поступок взрослого человека. Его можно только приветствовать», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах.