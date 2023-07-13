«Моя рука была парализована». Форвард «Флайерз» Аткинсон о сроках возвращения после травмы

Нападающий «Филадельфии» Кэм Аткинсон сообщил, что будет готов к первому матчу нового сезона НХЛ 12 октября. Форвард пропустил сезон-2022/2023 из-за травмы шеи. Хоккеисту была сделана операция 21 декабря.

«Очень хочется наконец-то вернуться к играм. Было много взлётов и падений. Сначала я пытался пройти реабилитацию естественным путём без хирургического вмешательства. Это был долгий и местами разочаровывающий процесс. Я чувствовал себя не очень хорошо на тренировочном сборе в сентябре, а затем мне поставили пару неверных диагнозов. Моя левая рука была практически парализована из-за атрофии левого трицепса. Как только я проснулся после операции, я больше не чувствовал боли», — цитирует Аткинсона пресс-служба клуба.

Аткинсон в сезоне-2021/2022 стал вторым бомбардиром «лётчиков». В 73 матчах Кэм забросил 23 шайбы и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 50 баллов при показателе полезности «-2». Всего за свою карьеру в НХЛ американец набрал 452 (236+216) очка в 700 матчах.