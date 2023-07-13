Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лауреатом премии ESPY как лучший игрок НХЛ, сообщает ESPN.
Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) — это награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего данной ежегодной церемонии.
С момента создания шоу в 1993 году до 2004 года победители премии ESPY выбирались только фанатами путём голосования. С 2004 года в голосовании стали принимать участие спортивные обозреватели, телеведущие, спортивные руководители и спортсмены.
Макдэвид завоевал четыре индивидуальные награды по итогам сезона-2022/2023: «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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