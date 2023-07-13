Андрей Назаров отреагировал на изменения в правиле «Драка» в регламенте КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил новое правило в КХЛ, согласно которому игрок не получит 10-минутный дисциплинарный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

«В КХЛ из правила «Драка» будет убран пункт о наложении 10‑минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться?

Знаете, по всей данной теме я публично выступаю на протяжении последних 15 лет, что работаю тренером. В России, по сути, активные драки начались почти что 20 лет назад, когда первые ребята из НХЛ приехали сюда во времена Суперлиги при большом локауте в 2004 году. Мы привезли частичку зрелищности из североамериканской лиги, нашим болельщикам это очень понравилось. Помимо меня, кстати, не стеснялись драться другие ребята. Даже нынешний президент КХЛ Алексей Морозов, отыгравший долгое время в «Питтсбурге», в России в нужных ситуациях старался сбрасывать перчатки.

Большие денежные и дисциплинарные штрафы только сковывают ребят, нужно максимально смягчить наказания в правиле «Драка». Думаю, что в ближайшей перспективе хоккеистов, которые откровенно боятся и избегают драк, мы будем видеть всё меньше, а в меру дерзкие и наглые ребята смогут залазить в состав у любого тренера», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.