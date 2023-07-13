«Дополнительной мотивации не надо». Мальцев — о первом матче сезона НХЛ с «Колорадо»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев сообщил, что начал подготовку к новому сезону, и заявил об особом настрое на первый матч с бывшим клубом «Колорадо».
«Готовиться к сезону начал уже давно, сейчас вышел на график каждый день лёд и зал. Раз так, то и канал надо готовить начинать, а то уже отвык.
Вчера разговаривал с «Лос-Анджелесом» по визам, перелётам, проживанию и прочим важным моментам. По ходу выяснилось, что два матча предсезонки будут в Австралии. Точнее, известно было давно, но я вот только допёр. Посмотрел потом календарь, так ещё и сизон-оупенер против «Колорадо». Никакой дополнительной мотивации и не надо», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.
Напомним, 1 июля 25-летний российский нападающий заключил однолетнее двустороннее соглашение с «Лос-Анджелесом» на $ 775 тыс. В прошедшем сезоне Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.
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