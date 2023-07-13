Судья международной категории оценил изменения в правилах КХЛ

Судья международной категории Александр Иванюк прокомментировал запрет держать шайбу за воротами больше трёх секунд в соответствии с новыми правилами КХЛ. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.
«Правило о трёх секундах ввели верно, благодаря этому будет сохраняться динамика игры. А то в последнее время игроки закатываются за ворота и ждут, когда произойдёт смена пятёрки. Время уходит, болельщики пришли хоккей смотреть, а не то, как хоккеисты за воротами стоят.
Двухминутный штраф за открытую калитку в случае, если игрок противника получает травму? Это тоже нормальное явление. Часто бывает так, что смена закончилась, а калитку не закрывают. А в это время игрок прокатывается, против него применяют силовой приём и он получает тяжелейшую травму. Поэтому помощники тренера, которые стоят у калитки, должны быть внимательными. Если игра где-то рядом, то калитку открывать не стоит.
Отмена 10‑минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться? Один игрок начинает сбрасывать перчатки, мол, давай подерёмся, а другой отказывается. Раньше, когда сбросил перчатки, давали автоматически «десятку». Теперь смогут дать две минуты, пять или «5+20», то есть у судей будет выбор в зависимости от того, была драка или нет и кто был агрессором», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».
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