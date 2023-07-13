Генменеджер «Филадельфии»: сложно поверить, что Мичков был выбран лишь под 7-м номером

Генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер удивился, что такой талант, как Матвей Мичков, оказался доступен на драфте НХЛ под седьмым номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Это был впечатляющий драфт. Мы ни за что бы не подумали, что талант уровня Мичкова будет доступен под седьмым номером. Из-за всего, что происходит в мире, это был единственный шанс получить игрока такого калибра, так что мы очень воодушевлены.

Минус в том, что нам придётся его немного подождать, но в целом это соответствует тому, что мы пытаемся создать», – цитирует Бриера пресс-служба клуба.

Напомним, Мичков в ходе прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан. В 2021 году Матвей в составе юниорской сборной России стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.