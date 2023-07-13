«Амур» подписал контракт с голкипером Дмитрием Лозебниковым
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«Амур» подписал контракт с голкипером Дмитрием Лозебниковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, двусторонний контракт с вратарём рассчитан на два сезона.
В прошлом сезоне 25-летний Лозебников выступал за клуб-партнёр «Амура» в ВХЛ – и вместе с «Соколом» второй раз в карьере стал серебряным призёром ВХЛ. Лозебников провёл 18 матчей в регулярке с коэффициентом надёжности 2.69 и 91,2% отражённых бросков. Также Лозебников был основным вратарём «Сокола» в плей-офф, проведя 14 игр с коэффициентом надёжности 2.72 и процентом отражённых бросков 91,6. На счету голкипера 14 побед в прошедшем сезоне ВХЛ.
В прошлом сезоне КХЛ Лозебников дважды выходил на лёд в составе «Амура», отразив 19 бросков из 20.
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