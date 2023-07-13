Пашков: интересно, как штаб Ларионова пройдёт свой второй сезон в КХЛ

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков похвалил тренерский штаб «Торпедо» за прошедший сезон и заявил, что с интересом будет наблюдать, как в Нижнем Новгороде справятся со вторым сезоном КХЛ. Для Игоря Ларионова прошедший сезон стал дебютным на посту главного тренера КХЛ.
«В прошлом сезоне много внимания было к «Торпедо». Несмотря на 0-4 от СКА, работа Игоря Ларионова заслужила высоких оценок. Половину молодой команды Нижнего Новгорода можно записать в категорию открытий. Очень интересно, как штаб Ларионова пройдёт свой второй сезон. Тем более что в этом штабе есть потери.
Уход помощника Андрея Козырева в «Северсталь»? Не понаслышке знаю об этом специалисте, считаю его интересным и перспективным. С высокой долей вероятности у Козырева в Череповце получится, хотя тренерские прогнозы — дело неблагодарное. Но и Ларионова ни в коем случае не нужно списывать со счетов. Какие бы хорошие помощники у тебя ни были, роль главного тренера всегда основная. Раз «Торпедо» в прошлом сезоне выстрелило, значит, именно Ларионов в первую очередь справился со своей работой», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне КХЛ «Торпедо» прошло первый раунд плей-офф, обыграв «Динамо» в шести матчах, но уступило СКА во втором раунде со счётом 0-4.
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