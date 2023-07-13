Защитник Илья Сушко остаётся в минском «Динамо»

Минское «Динамо» заключило двусторонний контракт на два сезона с защитником Ильёй Сушко, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Сушко провёл за минчан 13 матчей в регулярном чемпионате и шесть игр в плей-офф без результативных действий. Также он вызывался в ряды национальной сборной Беларуси. Ранее 25-летний игрок обороны выступал за «Неман», «Шахтёр», «Брест» и «Динамо-Шинник».

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» заняло восьмое место в регулярке, набрав 68 очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина «зубры» в первом раунде уступили СКА со счётом 2-4 в серии.

Накануне, 12 июля, минчане заключили контракты с двумя нападающими.