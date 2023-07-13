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Роман Ротенберг представил форму СКА на сезон-2023/2024

Роман Ротенберг представил форму СКА на сезон-2023/2024
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале представил форму армейцев на сезон-2023/2024.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«К новому сезону мы обновили дизайн игровых свитеров всех команд системы. Что касается основы, то из года в год СКА отличает запоминающийся и лаконичный дизайн формы. Долгое время игроки выходили на лёд в классических джерси. В год 75-летия клуба мы представили особенную ретроформу, для создания которой взяли за основу свитеры 1987 года, в которых ленинградская команда завоевала вторую бронзу чемпионата СССР. Комплект настолько полюбился как игрокам, так и болельщикам, что было принято решение продолжить выступать в нём.

Кроме того, в СКА уже давно сложилась традиция играть в альтернативных джерси по особым поводам. В январе наши хоккеисты выходят на лёд в свитерах [с надписью] «Ленинград» в память о страшных годах блокады и в благодарность всем, кто мужественно выстоял в это тяжелейшее для города время.

В феврале ко Дню защитника Отечества мы ежегодно играем в армейском комплекте формы, а также выпускаем абсолютно свежие дизайны к значимым событиям в жизни клуба. Одним из таких стал чёрно-красный комплект, увидевший свет в 2019 году на льду «Газпром Арены» во время второй Зимней Классики, которая собрала рекордное количество болельщиков на трибунах.

В грядущем сезоне мы обязательно продолжим клубную традицию выступать в альтернативных игровых свитерах в памятные и важные даты!», — написал Ротенберг.

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