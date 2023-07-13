«Лада» заключила контракты с Никитой Попугаевым и ещё тремя хоккеистами

«Лада» заключила контракты с Григорием Грязновым, Евгением Калабушкиным, Павлом Колтыгиным и Никитой Попугаевым, спортивные права на которых были получены ранее в результате обмена со СКА, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В прошлом сезоне Грязнов провёл восемь игр за СКА в КХЛ, не набрав ни одного балла за результативность, а также 29 игр за «СКА-Неву» в ВХЛ, в которых заработал 9 (3+6) очков. Соглашение с Грязновым рассчитано на два года и носит двусторонний характер.
Калабушкин в предыдущем сезоне играл за «СКА-Неву» во Всероссийской хоккейной лиге – за 44 матча защитник заработал 22 (8+14) очка при показателе полезности «+1». С Калабушкиным заключён двусторонний контракт сроком на два года.
Колтыгин на протяжении трёх последних лет представлял систему СКА. В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 17 матчах «СКА-Невы» в ВХЛ, набрав 6 (2+4) очков, а также провёл 11 матчей в КХЛ и отметился в составе армейцев одной голевой передачей. Контракт с Колтыгиным рассчитан на два года и является двусторонним.
Попугаев начинал прошлый сезон в «Сочи», но затем перебрался в СКА – суммарно за обе команды форвард провёл 55 матчей в КХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности «+9». Соглашение с Попугаевым носит односторонний характер и рассчитано на два года.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг представил форму армейцев на сезон-2023/2024.
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