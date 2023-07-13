Генменеджер «Амура» ответил на заявление об отказе клуба оплачивать операцию Николишина

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал информацию о том, что клуб, якобы, отказался оплатить операцию нападающему Ивану Николишину в Германии.
«Да, мы видели эти статьи и сообщения в блогах журналистов. Ничего, кроме недоумения, они у нас не вызвали. Не стали сразу комментировать эти домыслы, чтобы дать Ивану возможность без давления принять правильное решение. Но сейчас уже можно и нужно прояснить ситуацию.
Клуб не имел никакого права и возможности оплатить операцию Ивана в Германии. Мы предложили оплатить её в любой российской клинике на выбор игрока. Он принял решение ехать за границу и оформил письменный отказ от любых претензий к клубу по этому поводу. Документ лежит в нашем архиве. Заявления уважаемых журналистов о том, что клуб обещал оплатить операцию позднее по предоставленным Иваном чекам и прочим документам к реальности отношения не имеют.
Отдельно хочу отметить, что за последние два сезона клуб не допустил ни одного нарушения своих обязательств перед игроками и ни одной задержки по выплатам зарплат и бонусов. Оплата операции Николишина не стала бы для нас проблемой. Но оснований для такой выплаты просто нет, с чем в письменной форме согласился сам Иван.
СМИ писали о том, что якобы существовала договоренность о включении стоимости операции в новый контракт Николишина? Скажу так: по предложенному Ивану двухлетнему контракту он мог заработать в семь раз больше, чем по прошлогоднему. А стоимость операции эта сумма превышала в десятки раз», — приводит слова Покотило сайт «Амура».
Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25).
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