The Hockey Writers: подписание Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли

Журналист Джесси Курвиль-Линч в статье на портале The Hockey Writers рассказал о плюсах возможного подписания Владимира Тарасенко в «Вашингтон Кэпиталз».
«У «Кэпиталз» будет одна из самых опасных атакующих команд на Востоке, если они смогут привлечь Тарасенко. У них уже есть серьёзные игроки в атаке, такие как Алекс Овечкин, Том Уилсон и Евгений Кузнецов, и это лишь некоторые из них. Добавление Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли, как только он присоединится к команде.
Скорее всего, он получит шанс в первом звене, или, по крайней мере, проведёт большую часть сезона в первых двух звеньях. Он игрок, который поможет «Кэпиталз» пройти путь от борьбы за место в плей-офф до места в тройке лучших в столичном дивизионе.
Я вижу, как «Кэпиталз» подписывают с ним годовой контракт на $ 4,75 млн. Ожидается, что он заключит годовой контракт и сделает ставку на себя, чтобы заработать более выгодную и продолжительную сделку, когда потолок зарплат резко подскочит в следующем межсезонье. Если Тарасенко заинтересован в переходе в «Кэпиталз», они должны быть готовы к этому. Надеюсь, у них получится», — сказано в статье.
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