КХЛ нацелена на выравнивание уровня команд к 2026 году

Континентальная хоккейная лига выделила три аспекта для улучшения спортивного продукта к 2026 году, сообщает холдинг «СБК».

1. Содействие выравниванию уровня команд за счёт регулирования зарплатных ведомостей. В сезоне-2022/2023 действовало несколько категорий так называемых льгот, которые не шли в зачёт потолка зарплат. К 2026 году количество таких льгот сократится. Под потолком будут учитываться командные премии и индивидуальные бонусы игроков.

2. Сокращение максимального числа игроков, командированных в фарм-клубы в командах с расширенной заявкой, с 40 до 15 человек. Данная мера потенциально приведёт к «перераспределению» части игроков между клубами и сокращению разницы в уровне команд.

3. Дальнейшее изменение правил игры для повышения зрелищности матчей. Основными направлениями совершенствования правил будут являться:

— стимулирование атакующего хоккея;

— борьба с пассивными действиями игроков на площадке;

— сокращение количества пауз и задержек игры, ведущих к уменьшению общей длительности матчей.

«В 2026 году КХЛ — это хоккейный продукт, приковывающий внимание болельщиков от первой до последней минуты каждой игры и привлекающий новых зрителей» — говорится в документе Континентальной хоккейной лиги.

Ранее КХЛ на официальном сайте дополнила пункт об изменении ряда правил на будущий сезон. К уже известным изменениям добавился пункт, касающийся игры в большинстве.