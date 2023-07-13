Минское «Динамо» подписало пробные контракты с двумя форвардами

Пресс-служба минского «Динамо» объявила о подписании пробных контрактов с двумя форвардами — Владиславом Шило и Никитой Парфенюком.

20-летний Шило в минувшем сезоне играл в WHL за «Принс Альберт Райдерс» и «Виннипег Айс». Суммарно он провёл 85 матчей, в которых набрал 34 (15+19) очка. До этого выступал в за сборные U17 и U18 в чемпионатах Беларуси.

19-летний Парфенюк провёл сезон в OHL за «Ошаву». В 56 матчах форвард отметился 10 (3+7) очками. Также он играл в чемпионате Беларуси за «Юниор», «Юность», сборные U17, U18.

В розыгрыше Кубка Гагарина-2023 «зубры» в первом раунде уступили СКА со счётом 2-4 в серии.

Ранее стало известно, что минское «Динамо» заключило двусторонний контракт на два сезона с защитником Ильёй Сушко.