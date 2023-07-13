Борис Майоров: Гашек — дурак, он один и поддержки не имеет. Его в Чехии уже не понимают

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров оценил слова экс-голкипера Доминика Гашека, который призвал запретить россиянам участвовать в Олимпиаде-2024.
«Гашек — дурак. Я думаю, что у него с мозгами не всё в порядке. Нормальный человек, наверное, давно бы остановился, тем более что сейчас в Чехии уже появились силы, которые не понимают его высказываний и даже возмущаются. Такое бывает в истории, что кто-то всё время идёт против течения. Не надо обращать на это внимание! Если бы таких было много, это одно, а когда он один и поддержки не имеет, то это другое. Рвётся ли он в политику? Он чуть ли не в президенты собрался», — приводит слова Майорова «ВсёПроСпорт».
Ранее чешский журналист Адам Форейт отреагировал на слова Доминика Гашека, который раскритиковал правительство Чехии за то, что оно на законодательном уровне не запрещает чехам выступать в России.
- 13 июля 2023
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