Третий защитник по количеству матчей в истории «Куньлуня» Зак Юйэнь вернулся в клуб
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Защитник Зак Юйэнь вернулся в «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба китайского клуба. С хоккеистом подписан трёхлетний контракт.
«Юйэнь — плоть от плоти «Куньлунь Ред Стар». Он был лицом китайской команды с самого её основания, забросил первую китайскую шайбу в КХЛ, первую китайскую шайбу в плей-офф Кубка Гагарина. Даже пропустив два сезона полностью, а третий проведя за наш фарм в ВХЛ, Юйэнь остаётся третьим защитником в истории «Куньлунь Ред Стар» по количеству сыгранных встреч (150). И, конечно же, Зак Юйэнь был со сборной Китая на Олимпийских играх в Пекине. Зак, ты дома!», — сказано в сообщении клуба.
Всего за свою карьеру в КХЛ 30-летний игрок обороны сыграл 150 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков.
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