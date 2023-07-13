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Журналист: «Каролина» с Орловым стала ближе к Кубку Стэнли и ей не пришлось грабить банк

Журналист: «Каролина» с Орловым стала ближе к Кубку Стэнли и ей не пришлось грабить банк
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Журналист Колин Галлант в статье на сайте Clutch Points оценил подписание «Каролиной Харрикейнз» российского защитника Дмитрия Орлова.

«Дмитрий Орлов, несомненно, был лучшим защитником, доступным на рынке свободных агентов, после того, как его обменяли из «Вашингтон» в «Бостон» в дедлайн.

Орлов — типичный защитник, который может составить отличную пару Бренту Бёрнсу в первом звене в следующем сезоне. Поскольку в течение следующих двух лет потолок зарплат значительно возрастёт, Дмитрий получит ещё одну возможность заработать на более долгосрочной сделке после того, как проведёт следующие два сезона в «Каролине».

Подписание Орлова в состав может помочь «Харрикейнз» стать на шаг ближе к завоеванию своего первого Кубка Стэнли с 2006 года, и им даже не пришлось грабить банк за его услуги», — сказано в статье.

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