КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек

КХЛ оценивает потенциальную аудиторию лиги в 33 млн человек, сообщает холдинг «СБК».

В своём документе лига предоставила данные исследования компании Wanta Group, которая разделяет аудиторию главной российской хоккейной лиги на потенциальную и текущую. Согласно этим данным, размер потенциальной аудитории сейчас составляет 33 млн человек.

Потенциальная аудитория разбивается на три подгруппы:

— Зрители, которые следят за хоккеем сборных команд и не следят за КХЛ, но не отрицают возможность возникновения интереса (17,13 млн);

— Зрители, которые заявляют об интересе к российским клубам и лигам. Не контактировали с продуктами КХЛ за последний год (14,85 млн);

— Зрители, которые интересуются и изредка контактировали с продуктами КХЛ за последний год (1,06 млн).

К 2026 году КХЛ ставит цель увеличить общую аудиторию лиги и повысить лояльность у действующей. Согласно результатам исследования, потенциальная аудитория тратит на досуг на два часа больше, чем текущая.

Ранее Континентальная хоккейная лига выделила три аспекта для улучшения спортивного продукта к 2026 году.