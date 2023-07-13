КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек

КХЛ оценивает потенциальную аудиторию лиги в 33 млн человек, сообщает холдинг «СБК».
В своём документе лига предоставила данные исследования компании Wanta Group, которая разделяет аудиторию главной российской хоккейной лиги на потенциальную и текущую. Согласно этим данным, размер потенциальной аудитории сейчас составляет 33 млн человек.
Потенциальная аудитория разбивается на три подгруппы:
— Зрители, которые следят за хоккеем сборных команд и не следят за КХЛ, но не отрицают возможность возникновения интереса (17,13 млн);
— Зрители, которые заявляют об интересе к российским клубам и лигам. Не контактировали с продуктами КХЛ за последний год (14,85 млн);
— Зрители, которые интересуются и изредка контактировали с продуктами КХЛ за последний год (1,06 млн).
К 2026 году КХЛ ставит цель увеличить общую аудиторию лиги и повысить лояльность у действующей. Согласно результатам исследования, потенциальная аудитория тратит на досуг на два часа больше, чем текущая.
Ранее Континентальная хоккейная лига выделила три аспекта для улучшения спортивного продукта к 2026 году.
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