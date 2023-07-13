Юный хоккеист и звезда сериала «Одни из нас» номинирован на «Эмми»

10-летний глухой хоккеист и звезда популярного сериала «Одни из нас» Кейвонн Вудард номинирован на «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом сериале». «Эмми» — международная телевизионная награда, вручаемая в США. Награждение премиями состоится 18 сентября 2023 года.

Эйприл Джексон-Вудард, мама Кейвонна, рассказала, что узнала о номинации от исполнительницы главной роли в сериале Беллы Рамзи.

«Она написала мне из Европы. Сказала: «Поздравляю, Кейвонн был номинирован на премию «Эмми». А я подумала: «Что? Ух ты, это так чудесно». Мой сын был просто потрясён», — приводит слова Эйприл сайт НХЛ.

Напомним, Кейвонн Вудард в конце февраля 2023 года встречался с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Александр пообщался с ним на языке жестов. Юный хоккеист тогда заявил, что «хочет стать первым глухим игроком в НХЛ».