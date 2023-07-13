19-летний форвард Синяткин: считаю СКА лучшим клубом в России для развития

Воспитанник хабаровского «Амура» Семён Синяткин, который перешёл в систему СКА из санкт-петербургского «Динамо», высказался о своём переходе в стан армейцев.

«Я был на сборах Шуми Бабаева. Он подошёл ко мне и сказал, что есть заинтересованность во мне со стороны СКА. Я был готов. Считаю СКА лучшим клубом в России для развития. У команд этой системы всегда стоят задачи выигрывать. Посоветовавшись с семьёй, принял решение о переходе.

В СКА серьёзная конкуренция за место в составе? Я к ней готов, ведь без конкуренции нет будущего и развития», — цитирует Синяткина сайт МХЛ.

В сезоне-2022/2023 19-летний форвард дебютировал в ВХЛ, сыграл восемь матчей за «Динамо» (Санкт-Петербург) и забросил три шайбы. В августе 2021 года в составе юниорской сборной России стал победителем турнира Кубок Глинки/Гретцки.