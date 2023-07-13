Агент Патрика Кейна рассказал о ситуации с поиском команды для форварда

Агент Патрика Кейна Пэт Бриссон прокомментировал ситуацию с поиском команды для своего клиента.
«У нас нет никакой спешки. Мне очень комфортно, я спокоен. Гипотетически вы могли бы прямо сейчас предложить контракт на один или два года за $ 7 млн или около того. Я даже не знаю, захочу ли принять это, потому что это не то, что ему нужно. Когда он восстановится после операции, мы посмотрим, в каком он будет состоянии, и всё решим», — приводит слова Бриссона ESPN.
Патрик Кейн по ходу сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в стан «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.
- 13 июля 2023
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