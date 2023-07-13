Ник Фолиньо — о «Бостоне» в прошлом сезоне: поразительно, что мы ничего не добились

Нападающий Ник Фолиньо, который в прошлом сезоне играл с «Бостон Брюинз» в плей-офф рассказал о вылете в первом раунде.

«В конце концов, мы не выполнили работу. Это мучительно, потому что у нас была, вероятно, лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Я отдаю должное генеральному менеджеру Дону Суини.

У нас была одна из лучших команд, которую, я думаю, вы ещё долго не увидите, в том виде, в каком она была собрана. Глубина и состав команды — у нас просто не было слабых мест, и поразительно, что мы ничего не добились», — приводит слова Фолиньо «Boston Hockey Now».

Напомним, «Бостон» обменял обменял Фолиньо в «Чикаго Блэкхоукс», с которым хоккеист заключил однолетний контракт на $ 4 млн. 35-летний Фолиньо набрал 26 (10+16) очков в 60 матчах за «Бостон Брюинз» и 3 (1+2) результативных балла в шести матчах плей-офф в сезоне-2022/2023.