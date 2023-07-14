В «Вашингтоне» назвали основную причину подписания контракта с 34-летним Пасиоретти

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что основной причиной подписания контракта с нападающим Максом Пасиоретти стало его умение забивать.

«Основная причина, по которой мы заключили контракт с Пасиоретти, — его умение забивать. «Вашингтон» должен найти способ забрасывать больше, а Макс умеет это делать. Нам он нравится, это один из лучших снайперов последних лет. Конечно, у него была серьёзная травма, но уверен, что Макс может провести новый сезон лучше, чем предыдущие. Рады, что Пасиоретти восстанавливается от травмы и войдёт в наш состав», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона» на официальном сайте.

Контракт нападающего с «Каролиной» на $ 7 млн истёк по окончании сезона-2022/2023. Пасиоретти был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2007 года.