Кожевников: у нас в хоккее всё большую роль играют агенты, а в НХЛ их не видно и не слышно

Двукратный олимпийский чемпионат Александр Кожевников считает, что хоккейные агенты в КХЛ слишком сильно влияют на внутренние дела клубов и вмешиваются в хоккейные процессы.

«У нас в хоккее всё большую роль начинают играть агенты, а они могут как собрать любую команду, так её и разобрать, Омск тому пример. Не имею ничего против их деятельности, но она должна быть в рамках закона. КХЛ нужно взять это дело под контроль.

КХЛ подписала соглашение с Ассоциацией хоккейных агентов, которую возглавил Виктор Меркулов? У меня много вопросов вызвали комментарии этого чиновника по ситуации с «Авангардом». Из них следовало, что в нашем хоккее главные — не игроки, тренеры и руководители, а агенты, которые хотят рулить всем. Кстати, в НХЛ агентов не видно и не слышно, хотя они без каких-либо ассоциаций спокойно и профессионально делают необходимую игрокам работу. А у нас в КХЛ почему-то вседозволенность.

В той же истории с вратарём ЦСКА Федотовым агенты могли сыграть свою вспомогательную роль, но их ассоциация не проявила себя и только выступила в прессе, причём самой последней. Это показатель. Кстати, в нашем хоккее тот же Меркулов известен только тем, что накуролесил в московском «Динамо», слышал, там до сих пор не закрыты уголовные дела. Как чиновник с сомнительной репутацией всплыл на новом посту, где чистота мундира должна быть безупречной, — загадка. КХЛ имеет смысл изучить этот вопрос», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В рамках соглашения КХЛ с Ассоциацией хоккейных агентов стороны будут вести совместную деятельность, направленную на борьбу с неаккредитованными агентами, с противоправным влиянием на результаты официальных спортивных соревнований, а также сотрудничать по иным вопросам, связанным с деятельностью хоккейных агентов.