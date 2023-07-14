Бывший тренер «Вашингтона» вошёл в штаб «Аризоны»
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«Аризона» объявила, что в тренерский штаб под руководством Андре Туриньи вошёл Блэйн Форсайт.
Форсайт с сезона-2006/2007 работал в «Вашингтоне» – он начинал видеотренером в клубе, позже был скаутом. С сезона-2009/2010 по прошлый сезон специалист был помощником главного тренера «Кэпиталз».
«Вашингтон» в прошлом сезоне не попал в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые с 2014 года. По итогам сезона был уволен главный тренер Питер Лавиолетт и назначен молодой специалист Спенсер Карбери.
«Аризона» последний раз выходила в плей-офф в сезоне-2019/2020. Тогда «Койотс» потерпели поражение в первом раунде в серии с «Колорадо Эвеланш» со счётом 1-4.
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