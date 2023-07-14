Гелашвили: система вратарей «Трактора» — лучшая за всю историю челябинского хоккея

Бывший тренер вратарей «Трактора» Георгий Гелашвили оценил свою работу в Челябинске. После окончания карьеры игрока известный голкипер работал в «Белых Медведях», «Тракторе» и старшим тренером вратарей всей системы челябинского клуба.

«Изначально, когда я пришёл в систему «Трактора», было понимание, что у нас вратари высокого качества, их нужно обучать и доводить до ВХЛ и КХЛ. Когда удалось дать хороший результат в МХЛ, у меня состоялся разговор с главным тренером первой команды Анваром Гатиятулиным. Я объяснил ему своё видение работы и то, что необходим тренер во всю вертикаль. Клуб постоянно приглашал иностранных тренеров вратарей, и это хороший международный опыт. Однако мы недополучали информацию для всей структуры вертикали, всё было закрыто в первой команде. Я предложил объединить всё в систему развития под своим контролем плюс помочь «Трактору», так как иностранному тренеру необходимо было больше контактов на русском языке. Гатиятулин согласовал эти моменты с руководителями клуба Олегом Леонидовичем Усачёвым и Борисом Ефимовичем Видгофом и представил систему работы – что мы видим и чего хотим добиться.

И на сегодняшний день всё это сработало: мы получили максимальный результат, вывели вратарей на высокий уровень. Изменили весь подход – к тренировочному процессу, к питанию и так далее. Работали единым коллективом с доверием от тренерского штаба и руководства. Изначально в вертикали были Иван Федотов и Роман Вилл, которые потом оказались востребованы в НХЛ. Вячеслав Бутеец и Руслан Хажеев были выбраны на драфте, а Сергей Мыльников вышел на уровень КХЛ. С 1989 года, со времён легенды челябинского хоккея Сергея Мыльникова, не было задрафтовано ни одного вратаря. Так что за эти четыре года удалось добиться колоссального результата. Большой плюс, что было доверие от руководства и тренерских штабов всей системы. Все объединились и составили чёткий план, которого придерживались. Каждый голкипер был подробно разобран, по каждому есть статистические данные и психологический портрет, и все получали свой шанс. В итоге мы имеем очень сильную систему вратарей. Не постесняюсь даже сказать: она лучшая за всю историю челябинского хоккея. Лично я доволен своей работой, от статистики и результатов никуда не деться. Никогда не любил себя оценивать. Но могу сказать, что наши вратари – молодцы, каждый из них провёл один из лучших сезонов в карьере», — цитирует Гелашвили «РБ Спорт».

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.