Марнер: присутствие Ривза в «Торонто» заставит соперника вести себя сдержаннее

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер рассказал, чем могут помочь команде новички «Мэйпл Лифс» Райан Ривз, Тайлер Бертуцци и Макс Доми.

«Эти трое парней не боятся лезть людям под кожу, биться и сталкиваться с грубой игрой соперника, и в то же время они помогут привнести большой темп в нашу игру, навязать борьбу на чужом пятачке и добавить ещё много разных качеств нашей команде.

И у всех у них есть жёсткость в игре. Присутствие в команде Ривза заставит соперника вести себя сдержаннее и отказаться от грязи в играх с нашей командой», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Ривз выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». В общей сложности он провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и семи драках.