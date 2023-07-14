«Ак Барс» выложил первое фото нападающего Дмитрия Яшкина в форме клуба

Пресс-служба «Ак Барса» показала первое фото нападающего Дмитрия Яшкина в форме казанского клуба. Форвард подписал трёхлетний контракт с клубом в текущее межсезонье.

«Первое фото Дмитрия Яшкина в форме (пока раскаточной) «Ак Барса», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. В новом сезоне клуб продлил контракт с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.