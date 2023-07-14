Журналист Sportsnet: Джонатан Тэйвз, скорее всего, завершит игровую карьеру

Журналист Марк Спектор сообщил о вероятном завершении карьеры нападающего Джонатана Тэйвза. По словам журналиста, агентство, представляющее интересы игрока, предоставило список свободных агентов, в котором не было Тэйвза. Это является косвенным подтверждением того, что ветеран, скорее всего, завершит карьеру.

«Вот что мы знаем: через бывшего товарища по команде «Чикаго» Данкана Кита, который является членом штаба генменеджера Кена Холланда, «Ойлерз» следили за Тэйвзом, поскольку он решает, готов ли он продолжить карьеру после «Блэкхоукс». Однако имени Тэйвза не было в списке доступных свободных агентов, недавно представленном в НХЛ агентством CAA, которое представляет его интересы. Это плохой знак, когда речь идёт о его будущем в НХЛ», — цитирует журналиста Sportsnet.

Тэйвз выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/2008. В общей сложности в НХЛ Тэйвз набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.