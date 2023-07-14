«Салават Юлаев» объявил о заключении контракта с защитником Хафизуллиным

«Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с защитником Динаром Хафизуллиным, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

В сезоне 2022/2023 Хафизуллин сыграл 45 матчей за «Ак Барс» и сделал 10 голевых передач. Всего в КХЛ у него 674 матча и 175 (39+176) набранных очков.

В предыдущем сезоне 34-летний игрок обороны провёл за «Ак Барс» 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 10 результативными передачами с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету защитника четыре игры без набранных очков с показателем полезности «-3».

Всего в КХЛ опытный хоккеист провёл 674 матча, в которых набрал 175 очков — забросил 39 шайб и отдал 136 результативных передач с показателем полезности «+67».