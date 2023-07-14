«Салават Юлаев» объявил о заключении контракта с защитником Хафизуллиным
Поделиться
«Салават Юлаев» заключил однолетний контракт с защитником Динаром Хафизуллиным, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.
В сезоне 2022/2023 Хафизуллин сыграл 45 матчей за «Ак Барс» и сделал 10 голевых передач. Всего в КХЛ у него 674 матча и 175 (39+176) набранных очков.
В предыдущем сезоне 34-летний игрок обороны провёл за «Ак Барс» 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 10 результативными передачами с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету защитника четыре игры без набранных очков с показателем полезности «-3».
Всего в КХЛ опытный хоккеист провёл 674 матча, в которых набрал 175 очков — забросил 39 шайб и отдал 136 результативных передач с показателем полезности «+67».
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2023
-
16:38
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:35
-
13:00
-
12:20
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:25
-
08:55
-
08:30
-
07:50
-
04:19
-
03:19
- 13 июля 2023
-
23:44
-
23:26
-
23:09
-
22:49
-
22:36
-
22:08
-
21:43
-
21:33
-
21:21
-
20:52
-
20:28
-
20:13
-
20:07
-
19:45
-
19:25
Партнерский контент