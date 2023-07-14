«Такой вариант сделки для нас выгодный». В «Динамо» прокомментировали обмен с «Авангардом»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен нападающего Ивана Игумнова в «Авангард». Бело-голубые получили за форварда денежную компенсацию и защитника Артёма Кулакова.
«Достигнуто соглашение об обмене Ивана Игумнова в омский «Авангард». Хочу поблагодарить нападающего за игру в составе «Динамо». Иван был капитаном молодёжки в начале своей карьеры и прошёл все ступени клубной вертикали. Однако такова хоккейная жизнь. Сейчас наши пути расходятся. В обмен на нападающего мы получили права на молодого защитника Артёма Кулакова и денежную компенсацию. Также мы достигли соглашения о переходе в нашу Академию талантливого игрока 2007 года рождения Януша Хейбатова. Молодой форвард должен вскоре усилить нашу молодёжку и начать пробиваться в основной состав КХЛ. Для московского «Динамо» такой вариант сделки — выгодный», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.
Напомним, в прошлом сезоне Игумнов сыграл в 41 матче в регулярном чемпионате КХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.
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