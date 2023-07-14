«Спартак» подписал контракты с двумя хоккеистами

«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

Москвичи заключили двустороннее соглашение с 21-летним защитником Арсением Парамоновым. Контракт подписан на один год. В прошедшем сезоне хоккеист, выступая за молодёжную команду «Крыльев Советов», завершил чемпионат в качестве её лучшего бомбардира. Защитник сыграл в 51 встрече и суммарно записал на свой счёт 33 (13+20) балла. Кроме того, Парамонов дважды признавался лучшим защитником недели МХЛ.

«Спартак» также заключил контракт на один год с нападающим Алексеем Липановым (186 см, 78 кг). В прошлом сезоне 23-летний Липанов дебютировал в КХЛ, проведя семь матчей за родной для себя «Спартак», а также набрал 14 (9+5) очков в 29 встречах ВХЛ за воскресенский «Химик».