«Филадельфия» выступила с заявлением по поводу игрока, нагрубившего журналистке

«Филадельфия Флайерз» принесла извинения за «неуважительные комментарии», сделанные членами команды в социальных сетях в ответ на вопрос репортёра во время онлайн-пресс-конференции в начале недели.

«От имени всей организации «Флайерз» я хочу принести наши извинения. Любое неуважение к журналистам совершенно недопустимо, особенно когда они просто выполняют свою работу. Мы обратились к корреспонденту и изданию лично, чтобы выразить сожаление, и будем продолжать способствовать созданию атмосферы взаимного уважения при работе со СМИ», — приводит слова президента «Флайерз» по хоккейным операциям Кита Джонса The Athletic.

Напомним, в начале недели в социальных сетях распространились видео, в которых репортёр обменивается мнениями с нападающим «Филадельфии» Гарнетом Хэтэуэем и спрашивает хоккеиста, почему он хотел присоединиться к команде во время её перестройки. В записи можно услышать голос, говорящий: «Сколько раз она собирается задать этот грёбаный вопрос?» Другие голоса также слышны на заднем плане. Хэтэуэй продолжил отвечать на вопрос, не обращая внимания на нарушения.

«Флайерз» не назвали имя корреспондента в своём заявлении.