Лучший снайпер «Сибири» в сезоне-2022/2023 объяснил свой переход в «Салават Юлаев»

Российский нападающий Александр Шаров прокомментировал свой переход в «Cалават Юлаев». Форвард, завершивший прошлый сезон в статусе лучшего снайпера «Сибири», в начале мая подписал контракт с уфимцами. Кроме того, Шаров рассказал, как состоялся его переход в «Салават». Нападающий ответил на вопросы, готов ли он к роли лидера в стане уфимцев и следил ли за командой в прошлом сезоне.
«Как закончился сезон, из Уфы вышли с предложением контракта. Я рассматривал много разных вариантов и понял, что для меня будет оптимально перейти в «Салават».
В «Сибири» был одним из лидеров, готов ли в к этому в Уфе? Да, готов. Уже скоро 28 лет, надо давно выходить на такие позиции. Жду нового сезона, чтобы показать, как я умею играть. Успел познакомиться с командой? Знал нескольких ребят, сегодня со всеми увиделся, всё замечательно, отличный коллектив. Рабочий процесс впереди.
Насколько пристально следил за игрой уфимцев в том сезоне? Одним из факторов перехода в «Салават» был стиль команды. Я себя в нём вижу и думаю, что мне это будет только в пользу. В Новосибирске после матчей смотрел все встречи, которые показывали по телевизору, поэтому следил за «Салаватом». Будем надеяться, что получится добиться максимально высоких результатов», — приводит слова Шарова официальный сайт «Салавата».
- 14 июля 2023
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