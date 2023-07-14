«Забыли удар по лицу от Георгиева». Журналист иронично отреагировал на отказ от Деанджело

Журналист Стефен Рознер на своей странице в «Твиттере» иронично отреагировал на выставление защитника Тони Деанджело на драфт отказов «Филадельфией Флайерз». Обозреватель ответил на твит CapFriendly Depth Charts, описавший путь хоккеиста в НХЛ.

«Путь Тони Деанджело в НХЛ:

задрафтован и подписан «Тампа-Бэй»;

обменян в «Аризону»;

обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс»;

переподписан «Рейнджерс» (2x);

выкуплен «Рейнджерс»;

подписан «Каролиной»;

права обменяны в «Филадельфию»;

подписан «Филадельфией»

выкуплен «Филадельфией», — говорится в сообщении CapFriendly Depth Charts.

«Вы забыли упомянуть удар по лицу от Александра Георгиева — монументальный момент в его карьере в «Рейнджерс». Кроме того, следует добавить ситуацию, когда Оливер Вальстрём из «Айлендерс» избил и повалил его. Я не устанавливаю правила», — написал Рознер.